Problema idraulico nella palestra: chiuse primaria e materna di Madonna in Campagna
L’amministrazione avvisa le famiglie: attività sospese per l’intera giornata di giovedì 20 novembre. Seguiranno ulteriori aggiornamenti
Un importante problema idraulico ha interessato l’area della palestra della scuola di Madonna in Campagna, in via omonima a Gallarate. L’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Alfa ha confermato che l’edificio resterà privo di acqua per tutta la giornata di giovedì 20 novembre 2025.
Per questa ragione, su disposizione del sindaco Andrea Cassani, i plessi della scuola primaria “Manzoni” e della scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” rimarranno chiusi. L’Amministrazione comunale ha rivolto le proprie scuse alle famiglie per il disagio e ha comunicato che ulteriori aggiornamenti saranno forniti nella giornata di domani.
I tecnici sono al lavoro per ripristinare le condizioni di piena funzionalità dell’edificio scolastico.
