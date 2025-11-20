Progetto Elisa, la prevenzione che salva gli occhi dei bimbi
Un progetto nazionale di prevenzione e sostegno nato dalla paura e disinformazione. Oggi “Occhi dei Bimbi” raggiunge migliaia di genitori con contenuti scientifici, testimonianze e una rete di esperti
Una diagnosi arrivata troppo tardi è diventata il punto di partenza di uno dei progetti italiani più attivi sulla prevenzione visiva infantile. Un nuova puntata di Soci All Time, format radiofonico realizzato in collaborazione con Csv Insubria su Radio Materia, da voce a una nuova realtà della provincia di Varese.
ASCOLTA QUI IL PODCAST:
È la storia di Enrica Ferrazzi, mamma di Elisa, che scoprì l’ambliopia della figlia solo dopo una visita oculistica fatta per scrupolo. Una scoperta che ha cambiato la vita della famiglia e che ha messo in luce una criticità ancora attuale: in Italia il controllo della vista nei primi anni di vita non è abbastanza diffuso.
Da quell’esperienza è nato Progetto Elisa, oggi evoluto in Occhi dei Bimbi, un’iniziativa che negli anni ha affiancato migliaia di famiglie con informazioni, screening e orientamento medico. Prima della pandemia il progetto ha organizzato visite gratuite in tutta Italia grazie alla collaborazione con specialisti e Lions Club, individuando numerosi casi meritevoli di approfondimento.
Con il Covid, le attività sul territorio si sono fermate, ma il progetto ha trovato nuova linfa online. Nasce così il profilo Instagram “Occhi dei Bimbi”, oggi seguito da una vasta community di genitori. Il canale propone contenuti divulgativi sulla salute visiva, ma anche storie, consigli pratici e supporto psicologico. Tra le iniziative più partecipate c’è la rete dei “Bendag”, bambini che seguono la terapia dell’occlusione: un gruppo che riunisce circa 600 famiglie e offre sostegno grazie a oculisti, ortottisti, pediatri e psicologi. «La benda spaventa i genitori più dei bambini. Quando la rendi colorata, allegra, raccontata con il linguaggio giusto, diventa parte del percorso e non un ostacolo», spiega Enrica.
Il progetto ha sviluppato anche materiali pensati per i più piccoli – canzoni, illustrazioni e personaggi bendati – per rendere più accettabile la terapia e sensibilizzare in modo semplice. L’obiettivo futuro è ampliare questi contenuti e trasformarli in strumenti educativi ancora più accessibili.
«Basterebbe una visita tra i due e i tre anni per prevenire molti problemi», ricorda Enrica. Da un’esperienza personale è nata così una rete che oggi informa, accompagna e dà voce alle famiglie: un lavoro costante che continua a far emergere l’importanza della prevenzione visiva fin dalla prima infanzia.
Il sogno? «Sogniamo piccoli cartoon che parlino di prevenzione visiva ai più piccoli. Sarebbe un modo semplice per arrivare a tutte le famiglie», conclude Enrica Ferrazzi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.