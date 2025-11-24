“Progetto Giovani” l’istituto Newton di Varese guida gli studenti nelle scelte post diploma

È stato un successo oltre ogni aspettativa il progetto “Giovani e orientamento universitario” che sabato 22 novembre 2025 ha coinvolto circa 600 persone tra studenti, orientatori e personale scolastico presso l’Istituto Newton di Varese. L’iniziativa, ideata dal dirigente scolastico Daniele Marzagalli e realizzata in collaborazione con il Rotary Club Varese, ha offerto un’occasione concreta e strutturata per guidare gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori della provincia verso scelte consapevoli dopo il diploma.

Un evento di sistema, tra scuola, territorio e istituzioni

Dalla fase introduttiva all’aula magna Angelo Mentasti fino agli incontri nelle 19 aule tematiche, la giornata è stata scandita da una partecipazione attenta e ordinata, favorita da una complessa ma efficace organizzazione logistica. Il progetto ha visto la presenza di oltre 70 orientatori, tra docenti universitari e professionisti, che hanno messo a disposizione la propria esperienza per rispondere a dubbi e curiosità dei ragazzi.

L’apertura dei lavori è stata accompagnata dai saluti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessora all’istruzione Rossella Di Maggio, il consigliere provinciale Michele di Toro, il consigliere regionale Samuele Astuti e la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti. Presenti anche i vertici del Rotary e dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese. Non sono mancati messaggi istituzionali da parte del Prefetto, del Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dell’assessora regionale alla cultura Francesca Caruso.

Orientamento “su misura” in 19 aree di studio

Gli studenti iscritti – 473 provenienti da oltre 20 istituti superiori del Varesotto – hanno potuto partecipare a incontri strutturati per area tematica, dalla medicina all’ingegneria, dal giornalismo alla moda. L’incontro diretto con professionisti e studenti universitari ha permesso di coniugare l’informazione accademica con l’esperienza concreta del mondo del lavoro.

Le aule erano dedicate a discipline come: medicina e infermieristica, psicologia, giurisprudenza, scienze politiche, economia e marketing, comunicazione e giornalismo, architettura e design, moda, Arte, musica e spettacolo.

Un’occasione anche per il curriculum degli studenti

Al termine degli incontri, gli studenti hanno ricevuto un attestato nominativo valido per il riconoscimento delle ore PCTO, per l’educazione civica e per il curriculum dello studente previsto per l’Esame di Stato. Il Rotary Club ha inoltre messo in palio 10 gift cards da 50 euro, estratte a sorte e assegnate durante la cerimonia ufficiale.

Il valore del confronto

«Abbiamo intercettato un bisogno reale e diffuso tra i nostri ragazzi – ha commentato il dirigente scolastico Daniele Marzagalli –. In un momento delicato come quello della scelta post-diploma, era necessario offrire non solo informazioni, ma soprattutto dialogo e confronto diretto, senza filtri».

Un bilancio più che positivo, che spinge già a pensare alla prossima edizione. L’auspicio condiviso è che questo format, profondamente collaborativo e centrato sui bisogni reali degli studenti, diventi un appuntamento fisso nel panorama scolastico provinciale.