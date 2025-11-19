“Puccini e la fanciulla”, a Uboldo la proiezione nella Giornata contro la violenza sulle donne

Sarà proiettato martedì 25 novembre alle 21 nella Sala consiliare del Palazzo comunale di Uboldo, il film “Puccini e la fanciulla” di Paolo Benvenuti. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il film, presentato con successo in vari festival e premiato per la regia, la fotografia e la sceneggiatura, racconta una vicenda poco conosciuta della vita del celebre compositore Giacomo Puccini, in particolare il delicato rapporto con la giovane Doria Manfredi, una storia intrecciata a dinamiche di potere, genere e classismo.

Interpretato da Riccardo J. Moretti e Tania Squillario, il film si distingue per il rigore storico e la qualità della messa in scena.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Uboldo con la collaborazione di Bloom Distribuzioni e Officina Culturale.