“Puccini e la fanciulla”, a Uboldo la proiezione nella Giornata contro la violenza sulle donne

Martedì 25 novembre alle 21 in sala consiliare la proiezione gratuita del film che racconta una vicenda poco conosciuta della vita del celebre compositore Giacomo Puccini

25 Novembre 2025

Sarà proiettato martedì 25 novembre alle 21 nella Sala consiliare del Palazzo comunale di Uboldo, il film “Puccini e la fanciulla” di Paolo Benvenuti. L’evento, a ingresso libero, è organizzato dal Comune in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il film, presentato con successo in vari festival e premiato per la regia, la fotografia e la sceneggiatura, racconta una vicenda poco conosciuta della vita del celebre compositore Giacomo Puccini, in particolare il delicato rapporto con la giovane Doria Manfredi, una storia intrecciata a dinamiche di potere, genere e classismo.

Interpretato da Riccardo J. Moretti e Tania Squillario, il film si distingue per il rigore storico e la qualità della messa in scena.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Uboldo con la collaborazione di Bloom Distribuzioni e Officina Culturale.

19 Novembre 2025
