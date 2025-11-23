Quasi 250 cuori a tavola a Cantello per sostenere Amico Fragile
Quasi 250 persone, unite dal desiderio di sostenere chi vive situazioni di fragilità, hanno partecipato venerdì sera, 2i novembre, alla prima cena solidale organizzata dall’associazione Amico Fragile OdV-ETS. Il Ristorante “La Madonnina” di Cantello ha saputo accogliere nelle sue sale un gran numero di soci, volontari, sostenitori e tantissimi cittadini, in un’atmosfera calda e conviviale.
La serata è stata un’occasione preziosa per incontrarsi e condividere storie, esperienze e l’impegno quotidiano a favore delle persone più vulnerabili: gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino le attività dell’associazione, nata a Varese nel 2010 e composta da donne medico e imprenditrici che si occupa in particolare dell’assistenza e della tutela della vittima di violenza di genere, della vittima e degli autori di bullismo e cyberbullismo, degli autori di violenza nelle relazioni intime
La grande partecipazione ha reso possibile una raccolta fondi significativa, destinata interamente ai progetti di Amico Fragile OdV-ETS sul territorio. Presenti anche alcune autorità e rappresentanti delle istituzioni, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per costruire una comunità più inclusiva. «A volte basta esserci, per fare la differenza» era il claim della serata: e a testimoniarlo sono state le tante persone che hanno scelto di mettersi in gioco e partecipare all’evento, dimostrando che la solidarietà non è solo una parola ma uno modo di essere e di p artecipare, anche nel quotidiano. La presenza di così tanti partecipanti è stata importante anche per dare energia e nuovo slancio alle attività dell’associazione: che ora può guardare con sempre maggior ottimismo alle prossime iniziative.
