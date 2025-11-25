“Questo non è amore”: anche a Varese la campagna della Polizia contro la violenza sulle donne

Nella mattinata dedicata alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato di Varese ha presentato l’iniziativa …Questo non è amore, la campagna permanente ideata dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per contrastare la violenza di genere e prevenire i femminicidi. L’appuntamento si è svolto al Centro Commerciale Belforte, scelto come luogo di passaggio e di incontro con la cittadinanza.

Gli operatori della Divisione Anticrimine della Questura hanno trascorso la mattinata dialogando con centinaia di persone, raccogliendo domande e testimonianze e distribuendo un opuscolo informativo che illustra gli strumenti a disposizione delle vittime. Tra questi è stato approfondito l’Ammonimento, «misura di prevenzione di competenza esclusiva del Questore che ha lo scopo di garantire una tutela rapida alla vittima, interrompendo le condotte violente dell’autore anche in assenza di un procedimento penale e che consiste nell’intimazione all’autore ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui».

Nel corso dell’iniziativa è stata richiamata anche l’importanza dell’app YouPol, che permette di segnalare episodi di violenza di genere in modo immediato e, se necessario, anonimo, direttamente dal proprio smartphone.

La tappa varesina della campagna rappresenta una delle molte attività portate avanti dalla Polizia di Stato e in particolare dalla Divisione Anticrimine per promuovere un cambiamento culturale profondo all’interno della società. Anche quest’anno hanno partecipato i ragazzi del progetto Pappaluga, che hanno affiancato i poliziotti per l’intera mattinata con entusiasmo e sostegno