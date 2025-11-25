Varese News

Radio Materia per le donne. Il pomeriggio di dirette parte con un’intervista a Marzia Giovannini

La presidente di Eos sarà ospite alle 16,30 a Soci All Time. Alle 18 spazio a Lucio Perrone tra musica, recitazione e un video contro la violenza di genere e alle 21 Gian Paolo e Oscar ci faranno viaggiare nella lettera J

Generico 24 Nov 2025

Tre appuntamenti da non perdere oggi, martedì, su Radio Materia. Parleremo di donne nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, del sogno dell’artista luinese Lucio Perrone tra musica e recitazione, di lettera J con Oscar e Gian Paolo nel programma serale ABC.

Ore 16,30 Soci All Time

Oggi è il 25 novembre e non potevamo non ospitare a Soci All Time un’associazione che ogni giorno è in prima linea nell’assistenza delle donne vittime di violenza come Eos. Con noi avremo la presidente del centro antiviolenza Marzia Giovannini, avvocato varesino che conosce profondamente la situazione nel nostro territorio. Parleremo dei numeri, sempre preoccupanti, della violenza e dei servizi che l’associazione mette a disposizione.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Torna a Materia, per la prima volta in radio, Lucio Perrone già noto come Giostra, docente di scrittura rap lo scorso anno con Varese Corsi e protagonista coi ragazzi suoi allievi anche di una serata-saggio in cui hanno portato i loro testi. Con lui parleremo anche del video pubblicato su Instagram (dall’account @ttmusicimagine) e dedicato proprio alla violenza contro le donne, realizzato qui a Materia.

Alle 21 ABC con  Oscar e Gian Paolo

Serata dedicata alla lettera J con il duo del martedì sera su Radio Materia. Per un’ora e mezzo vi terrà compagnia in un viaggio attraverso la lettera della settimana declinata in musica, cultura, personaggi, curiosità e aneddoti.

Pubblicato il 25 Novembre 2025
