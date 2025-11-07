Ragazzi e ragazze di terza media di Gallarate in partenza per Siviglia
Nuovo viaggio legato a Erasmus+, con incontro con una realtà scolastica straniera e anche con i coetanei spagnoli
Diciannove ragazzi della terza media del comprensivo Gerolamo Cardano di Gallarate sono pronti a partire: oggi, venerdì 7 novembre, di buon mattino, sono partiti dall’aeroporto di Malpensa alla volta di Siviglia, in Spagna. La mobilità è finanziata dai fondi del programma Erasmus+ Pnrr.
L’entusiasmo è palpabile tra i giovani studenti selezionati. Nonostante la distanza, i ragazzi hanno già avuto modo di conoscere i loro partner spagnoli grazie alle videochiamate, sia a scuola sia a casa, creando un primo ponte di amicizia.
Dodici dei diciannove studenti saranno ospitati direttamente dalle famiglie spagnole, e a loro volta si preparano a fare altrettanto al rientro in Italia. Questo sistema di scambio non solo rafforza i legami personali e le nuove amicizie oltre i confini nazionali, ma offre anche un’immersione completa nella cultura del Paese ospitante, con un focus particolare sull’ambito scolastico, parte integrante della loro quotidianità e con un confronto su tematiche comuni come comportamento digitale e buon uso della tecnologia.
I ragazzi avranno l’occasione di addentrarsi nelle dinamiche di una scuola straniera, un arricchimento formativo che va oltre i banchi di classe. Ad accompagnare il gruppo ci saranno i docenti della scuola secondaria: le professoresse Francesca Falcetta e Alessia Cirillo e il professor Prospero Biondi.
L’impegno internazionale dell’Istituto G. Cardano non finisce qui: è già in programma un’altra mobilità Erasmus+ verso Granada, sempre in terra spagnola.
Questa grande opportunità, di cui l’Istituto è protagonista da qualche anno, arricchisce il bagaglio personale di ogni ragazzo, stimola la loro voglia di confrontarsi e insegna loro i valori di cooperazione e apertura promossi dai programmi europei.
A tutti loro va un grande “buena suerte” per questa significativa esperienza di crescita umana e culturale
