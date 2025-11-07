Ranco si illumina per San Martino con la laternata sul Lago Maggiore

Un pomeriggio fatto di luce, mani creative e sorrisi condivisi: così Ranco si prepara a celebrare San Martino, domenica 9 novembre, con la Lanternata organizzata dalla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo e dalla Pro Loco Ranco.

Il ritrovo è fissato alle 15 al parco Gianni Rodari, lo spazio verde affacciato sul lago Maggiore, dove i bambini — accompagnati dai genitori — potranno partecipare ai laboratori per costruire lanterne luminose. Basteranno un barattolo di vetro, un lumino scaldavivande e un pizzico di fantasia per dare vita a una piccola magia fatta di luce e colori che si riflettono sull’acqua.

Alle 16:30 sarà il momento di una merenda per ragazzi e adulti, tra chiacchiere, biscotti e profumo di cioccolata calda, prima di riprendere il cammino. Quando il sole scenderà dietro il lago, alle 17:15, la lanternata verso la chiesa di San Martino porterà tutti in un’atmosfera quasi fiabesca: una scia di piccole luci nel buio che accompagnerà l’affidamento al Santo.

«Tutti i bambini e ragazzi sono attesi – questo l’invito degli organizzatori -. Portate con voi un barattolo in vetro e un lumino scaldavivande per la costruzione della lanterna».