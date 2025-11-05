Varese News

Real Eyes Sport sulle pagine della rivista Children

Pubblicati i risultati di uno studio su sport e disabilità visiva nei giovanissimi realizzato anche in collaborazione con l'associazione fondata dal gallaratese Daniele Cassioli

camp real eyes sport per uisp

Sul numero uscito l’8 settembre scorso di Childrenrivista internazionale sulla salute dei bambini – sono stati pubblicati i risultati di uno studio sullo sviluppo motorio nei piccoli con disabilità visiva, un tema che sta molto a cuore all’associazione Real Eyes Sport affiliata a Uisp e che orienta quotidianamente la sua mission.

L’articolo si intitola “Assessment of Gross Motor Skills Performance in Italian Children With and Without Visual Impairment” e porta le firme di Giulia Chiara Castiglioni, medico fisiatra presso IRCCS Eugenio Medea – Associazione La Nostra Famiglia; Giulia Hirn, chinesiologa; Marco Lippolis, medico fisiatra presso Ospedale San Paolo Milano e Matteo Porro, medico fisiatra presso Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico.

Primo di questo tipo condotto in Italia, lo studio – tramite il TGMD-2 (Test of Gross Motor Development) – ha analizzato le abilità motorie di base di un campione di 38 bambini dai 3 agli 11 anni, di cui 19 vedenti e 19 con disabilità visiva, alcuni dei quali reclutati durante uno dei camp estivi a Tirrenia di Real Eyes Sport, confermando quanto sia prezioso il legame tra attività sul campo e ricerca scientifica.

I risultati della ricerca hanno rilevato un ritardo di circa 4-5 anni nello sviluppo dei bambini con disabilità visive rispetto ai vedenti: un dato che offre spunti concreti di riflessione a insegnanti, allenatori ed educatori sull’importanza di garantire opportunità di movimento adattate e precoci.

Tra le risorse utili, gli autori citano anche il progetto Erasmus+ “MOVE AS YOU ARE”, di cui Real Eyes Sport è capofila: un MOOC (video-corso online) e un booklet multilingue di buone pratiche per l’educazione fisica adattata. Strumenti gratuiti e accessibili, già disponibili online, che offrono linee guida ed esempi pratici per promuovere sport e movimento inclusivi.

Real Eyes Sport rinnova quindi l’invito a insegnanti, istruttori, educatori e genitori ad accedere alle risorse del progetto “MOVE AS YOU ARE” e a portarle nella quotidianità di scuole, palestre e società sportive. Lo studio è disponibile CLICCANDO QUI.

Pubblicato il 05 Novembre 2025
