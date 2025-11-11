Realtà operante nel settore assicurativo cerca una risorsa

Eramo Associati, realtà operante nel settore assicurativo, seleziona una figura con esperienza pluriennale nella gestione dei contratti assicurativi.

La posizione è rivolta a candidati provenienti dal settore del brokeraggio assicurativo o da agenzie di assicurazioni, con solide competenze amministrative e conoscenza delle procedure legate alle polizze in corso e ai rapporti con i clienti.

L’attività non prevede mansioni di vendita.

Sede di lavoro: Varese centro.

Si offre contratto a tempo pieno in un ambiente professionale e strutturato.

Chi fosse interessato può inviare personale@eramoassociati.it. Sono invitati a candidarsi solo coloro in possesso dei requisiti richiesti.