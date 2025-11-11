Realtà operante nel settore assicurativo cerca una risorsa
Eramo Associati cerca un addetto o un’addetta con esperienza pluriennale nella gestione di polizze assicurative. No vendita. Lavoro full time a Varese centro. Inviare CV a personale@eramoassociati.it. Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti
Eramo Associati, realtà operante nel settore assicurativo, seleziona una figura con esperienza pluriennale nella gestione dei contratti assicurativi.
La posizione è rivolta a candidati provenienti dal settore del brokeraggio assicurativo o da agenzie di assicurazioni, con solide competenze amministrative e conoscenza delle procedure legate alle polizze in corso e ai rapporti con i clienti.
L’attività non prevede mansioni di vendita.
Sede di lavoro: Varese centro.
Si offre contratto a tempo pieno in un ambiente professionale e strutturato.
Chi fosse interessato può inviare personale@eramoassociati.it. Sono invitati a candidarsi solo coloro in possesso dei requisiti richiesti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.