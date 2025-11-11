Varese News

Lavoro

Realtà operante nel settore assicurativo cerca una risorsa

Eramo Associati cerca un addetto o un’addetta con esperienza pluriennale nella gestione di polizze assicurative. No vendita. Lavoro full time a Varese centro. Inviare CV a personale@eramoassociati.it. Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti

Annunci di lavoro

Eramo Associati, realtà operante nel settore assicurativo, seleziona una figura con esperienza pluriennale nella gestione dei contratti assicurativi.

La posizione è rivolta a candidati provenienti dal settore del brokeraggio assicurativo o da agenzie di assicurazioni, con solide competenze amministrative e conoscenza delle procedure legate alle polizze in corso e ai rapporti con i clienti.

L’attività non prevede mansioni di vendita.

Sede di lavoro: Varese centro.

Si offre contratto a tempo pieno in un ambiente professionale e strutturato.

Chi fosse interessato può inviare personale@eramoassociati.it. Sono invitati a candidarsi solo coloro in possesso dei requisiti richiesti.

di
Pubblicato il 11 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.