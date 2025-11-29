Ricorsi al TAR contro Ministero e Regione: Bardello con Malgesso e Bardello vuole i fondi che gli spettano

Consiglio comunale con pochi punti all’ordine del giorno quello che si è svolto ieri, venerdì 28 novembre, a Bardello con Malgesso e Bregano. Si è discusso di variazioni di bilancio e di partecipazioni pubbliche. Alla fine il sindaco Giuseppe Iocca si è tenuto uno spazio per aggiornare i consiglieri su tre procedimenti amministrativi e giudiziari che coinvolgono l’Ente.

Vittoria al Tar contro il curatore dell’ex pollaio La Lunga

Il primo ha riguardato la sentenza positiva del TAR di Milano nel contenzioso con il Fallimento “La Lunga”. Iocca lo aveva già dichiarato un paio di settimane fa: «il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano ha vinto la causa contro il curatore denunciato per “inquinamento ambientale” nel 2024. Il giudice ha ritenuto valida la nostra ordinanza che stabilisce che tutto l’amianto presente è un rifiuto da smaltire. La nostra tesi è stata confermata, ora ci aspettiamo che Regione Lombardia sblocchi i fondi che aveva momentaneamente congelato, nel novembre 2024, in attesa della sentenza».

A seguito della sentenza favorevole, l’Amministrazione ha deliberato di stanziare a bilancio le risorse necessarie per procedere con le attività legali, finalizzate al recupero dei crediti spettanti al Comune.

Regione Lombardia aveva sospeso il finanziamento in attesa della decisione del giudice amministrativo. Il Comune ora attende il via libera da Milano, ma si prepara a sostenere un eventuale contenzioso con lo stesso ente, qualora non venga riconosciuto il finanziamento attualmente sospeso.

Il Comune contro il Ministero dell’Interno

Fondi attesi sono anche al centro della seconda comunicazione del sindaco Iocca. L’argomento è il finanziamento statale. È pendente un ricorso al TAR Lazio contro l’istruttoria del Ministero dell’Interno relativa ai contributi previsti dall’art. 1, comma 139, della Legge 145/2018.

Roma ha destinato 350.000 euro mentre il Comune ne attende almeno un milione. Per chiarire i contorni della vicenda, il sindaco ha incontrato il Prefetto Salvatore Pasquariello:« Durante il confronto – ha spiegato Giuseppe Iocca – sono state attentamente analizzate le criticità del procedimento ministeriale. È stato spiegato perchè il provvedimento del 16 settembre 2025, che limita a € 350.000 il contributo spettante al Comune, sia fortemente penalizzante».

In consiglio, il sindaco ha chiarito come il limite dei 350.000 euro compromette la realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza idrogeologica previsto nell’ex Comune di Bardello, già dotato di progettazione definitiva finanziata con fondi statali: «L’Amministrazione conferma la richiesta di un finanziamento di almeno 1 milione di euro, ritenuto necessario per garantire un intervento efficace e proporzionato».

Finanziamento per la bonifica dei rifiuti a Bregano

L’ultima questione riguarda il ricorso al TAR Milano contro Regione Lombardia per il finanziamento destinato alla bonifica dei rifiuti a Bregano: «Il Comune ha avviato un ricorso al TAR Milano contro Regione Lombardia in merito all’esclusione dal finanziamento relativo alla bonifica dei rifiuti abbandonati in località Bregano – ha spiegato Iocca – La Regione ha motivato l’esclusione sostenendo un presunto vizio formale dell’ordinanza sindacale, ritenuta mancante del riferimento all’art. 50 del TUEL. L’Amministrazione comunale ribadisce invece che l’ordinanza, emessa ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006, è pienamente valida ed efficace, e che la decisione regionale è da ritenersi ingiustificata».

Per questo motivo il Comune proseguirà nella sua posizione a tutela degli interessi del territorio e della comunità, perseguendo con determinazione ogni azione utile alla realizzazione degli interventi programmati e alla difesa delle risorse spettanti al Comune.