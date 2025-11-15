Riflessioni e approfondimenti in occasione della Giornata contro la violenza alle donne nella biblioteca di Busto Arsizio
In sala Monaco previsti incontri nei giorni 22, 23 e 25 novembre
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Biblioteca G.B. Roggia di Busto Arsizio propone tre eventi di approfondimento e riflessione che si svolgeranno in sala Monaco:
22 novembre ore 20.45
Spettacolo teatrale “Non chiamatelo amore” – ingresso con prenotazione obbligatoria: bit.ly/biblioteatro25
Lo spettacolo è frutto di un percorso di ascolto e confronto nell’ambito del Progetto BiblioChangers 20-30 e nasce dal desiderio di educare e sensibilizzare e trasformare il dolore in consapevolezza.
23 novembre ore 16.30
Lidia Laudani presenta il romanzo “Un’altra vita. Sono Beatrice Pascal e questo è solo l’inizio” – ingresso libero
25 novembre ore 18.30
Reading con accompagnamento musicale – ingresso libero
Una performance di musica, teatro e poesia per urlare BASTA alla violenza sulle donne: testi musicali, monologhi e liriche per denunciare, attraverso l’arte, gli episodi di violenza che rappresentano un’emergenza sempre più allarmante.
Da un’idea della poetessa varesina Salima Martignoni con la partecipazione delle poetesse Lidia Sbalchiero e Adriana de Carvhalo Masi e la presenza del maestro pianista Elliot Kingsley Kaye.
