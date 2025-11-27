“Rinascere Libere, la forza oltre la violenza”: un incontro di Azzurro Donna a Gallarate

In occasione della Giornata Internazionale per la lotta contro la Violenza sulle Donne, Azzurro Donna – movimento femminile di Forza Italia – in collaborazione con associazione SiCura Odv propone a Gallarate venerdì 28 novembre l’incontro pubblico “Rinascere Libere – La forza oltre la violenza”, un momento di confronto e sensibilizzazione dedicato al tema della violenza di genere.

«Parlare di violenza tutto l’anno: un impegno imprescindibile. Azzurro Donna e Associazione SiCura ODV sottolineano come la lotta alla violenza di genere non possa limitarsi alla ricorrenza del 25 novembre. La vera trasformazione sociale nasce infatti da un lavoro costante di informazione, consapevolezza e prevenzione, affinché tutta la cittadinanza possa riconoscere i segnali della violenza, sostenere chi ne è vittima e contribuire a diffondere una cultura del rispetto e della tutela della dignità umana. Rendere visibile ciò che spesso resta sommerso è il primo passo per prevenire, intervenire e costruire comunità davvero sicure per tutte e per tutti. L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, professionisti del settore e volontari impegnati quotidianamente nel sostegno alle vittime».

Interverranno:

– Maria Elena Invernizzi, Segretaria regionale Azzurro Donna

– Belinda Simeoni, Segretaria provinciale Azzurro Donna

– Giacomo Iametti, vice presidente provincia di Varese

– Dott.ssa Anna Laghi, Presidente Associazione SiCura

– Dott.ssa Mara Pravetttoni, Psicologa psicoterapeuta in formazione

– Avv. Stefania Passiu, Giurista

Durante la serata verranno proposte letture tratte dal libro “Un’altra vita” di Lidia Laudani, interpretate dall’autrice stessa insieme all’attore Filippo Verga.

L’appuntamento è per il 28 novembre alle ore 20.30 alle Scuderie Martignoni di via Venegoni 3 a Gallarate.