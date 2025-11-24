“Rinascerò come stella”: a Barasso l’arte di Elisabetta Pieroni contro la violenza di genere

“Oltre cento persone hanno partecipato sabato pomeriggio (22 novembre) al vernissage della mostra “Rinascerò come stella” di Elisabetta Pieroni, ospitata negli spazi comunali di Barasso. Un’iniziativa forte e simbolica, pensata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso il linguaggio potente e universale dell’arte.

Un messaggio artistico e collettivo

La mostra è curata da Gianluca Piotti e all’inaugurazione ha partecipato Diletta Lombardo con alcuni suoi brani. L’inaugurazione è stata un momento partecipato e corale, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni: il viceprefetto Cotroneo, i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Giuseppe Licata, il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti, oltre al sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari e all’amministrazione comunale.

Nel ringraziare l’artista e tutti i partecipanti, il sindaco ha ricordato il valore dell’impegno culturale come strumento di cambiamento: «Questa mostra è una goccia nel mare; ma se tutte le gocce, unite, viaggiano nella medesima direzione potremo davvero creare l’onda del cambiamento e arrivare alla non violenza contro tutti gli esseri umani».

Orari di apertura

La mostra resterà aperta fino a domenica 30 novembre con i seguenti orari:

Mercoledì: 17:00 – 18:00

Giovedì e Venerdì: 11:00 – 13:00

Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:30

L’ingresso è libero.