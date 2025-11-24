Varese News

Varese Laghi

“Rinascerò come stella”: a Barasso l’arte di Elisabetta Pieroni contro la violenza di genere

Un’iniziativa forte e simbolica, pensata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso il linguaggio potente e universale dell’arte

Generico 24 Nov 2025

“Oltre cento persone hanno partecipato sabato pomeriggio (22 novembre) al vernissage della mostra “Rinascerò come stella” di Elisabetta Pieroni, ospitata negli spazi comunali di Barasso. Un’iniziativa forte e simbolica, pensata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso il linguaggio potente e universale dell’arte.

Un messaggio artistico e collettivo

La mostra è curata da Gianluca Piotti e all’inaugurazione ha partecipato Diletta Lombardo con alcuni suoi brani. L’inaugurazione è stata un momento partecipato e corale, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni: il viceprefetto Cotroneo, i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Giuseppe Licata, il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti, oltre al sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari e all’amministrazione comunale.

Nel ringraziare l’artista e tutti i partecipanti, il sindaco ha ricordato il valore dell’impegno culturale come strumento di cambiamento: «Questa mostra è una goccia nel mare; ma se tutte le gocce, unite, viaggiano nella medesima direzione potremo davvero creare l’onda del cambiamento e arrivare alla non violenza contro tutti gli esseri umani».

Orari di apertura

La mostra resterà aperta fino a domenica 30 novembre con i seguenti orari:

Mercoledì: 17:00 – 18:00
Giovedì e Venerdì: 11:00 – 13:00
Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:30

L’ingresso è libero.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.