“Rinascerò come stella”: a Barasso l’arte di Elisabetta Pieroni contro la violenza di genere
Un’iniziativa forte e simbolica, pensata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso il linguaggio potente e universale dell’arte
“Oltre cento persone hanno partecipato sabato pomeriggio (22 novembre) al vernissage della mostra “Rinascerò come stella” di Elisabetta Pieroni, ospitata negli spazi comunali di Barasso. Un’iniziativa forte e simbolica, pensata per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne attraverso il linguaggio potente e universale dell’arte.
Un messaggio artistico e collettivo
La mostra è curata da Gianluca Piotti e all’inaugurazione ha partecipato Diletta Lombardo con alcuni suoi brani. L’inaugurazione è stata un momento partecipato e corale, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni: il viceprefetto Cotroneo, i consiglieri regionali Romana Dell’Erba e Giuseppe Licata, il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti, oltre al sindaco Lorenzo Di Renzo Scolari e all’amministrazione comunale.
Nel ringraziare l’artista e tutti i partecipanti, il sindaco ha ricordato il valore dell’impegno culturale come strumento di cambiamento: «Questa mostra è una goccia nel mare; ma se tutte le gocce, unite, viaggiano nella medesima direzione potremo davvero creare l’onda del cambiamento e arrivare alla non violenza contro tutti gli esseri umani».
Orari di apertura
La mostra resterà aperta fino a domenica 30 novembre con i seguenti orari:
Mercoledì: 17:00 – 18:00
Giovedì e Venerdì: 11:00 – 13:00
Sabato e Domenica: 10:00 – 12:00 e 16:00 – 18:30
L’ingresso è libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.