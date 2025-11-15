Rissa sul campo di calcio di Beata Giuliana a Busto Arsizio: soccorsi due uomini

Una partita di calcio amatoriale terminata con due feriti trasportati in codice giallo negli ospedali di Gallarate e di Busto.

È successo nel quartiere di beata Giuliana questo pomeriggio, sabato 15 novembre, poco prima delle 16 dove si stava disputando un incontro del campionato Under 21 regionale tra i padroni di casa della School of Sport dell’oratorio San Filippo contro la Junior Calcio di Fino Mornasco. (foto di repertorio)

Secondo quanto riportato, il portiere della squadra ospite di 21 anni e l’arbitro di 33 sono venuti alle mani. Sono stati allertati i carabinieri che sono intervenuti per riportare la calma mentre i due contendenti sono stati presi in carico dai sanitari del 118. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

La partita è stata sospesa in attesa del verdetto del giudice sportivo.