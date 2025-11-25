Ritrovato un corpo al Sacro Monte di Varese: si tratta di un suicidio. Diffuso l’identikit per l’identificazione
Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per risalire all’identità della vittima, della quale non sono stati trovati documenti né altri elementi utili al riconoscimento
È ancora senza nome l’uomo ritrovato morto nei boschi del Sacro Monte di Varese nella serata di giovedì 20 novembre. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, si tratta di un suicidio: l’autopsia eseguita nelle scorse ore ha confermato questa ipotesi.
Per favorire l’identificazione, i Carabinieri hanno diffuso un identikit con i principali tratti somatici. Secondo quanto comunicato si tratta di un uomo dall’età apparente tra i 50 e i 60 anni, corporatura longilinea, altezza stimata intorno a 1 metro e 80, barba bianca e capelli bianchi, occhi chiari, denti molto rovinati, al momento del ritrovamento indossava una tuta ginnica.
Chiunque abbia informazioni utili al riconoscimento è invitato a contattare le forze dell’ordine.
Il corpo è stato rinvenuto da alcuni passanti nella serata del 20 novembre. I testimoni hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Varese, che hanno avviato le indagini.
