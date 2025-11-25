Varese News

Ritrovato un corpo al Sacro Monte di Varese: si tratta di un suicidio. Diffuso l’identikit per l’identificazione

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per risalire all’identità della vittima, della quale non sono stati trovati documenti né altri elementi utili al riconoscimento

Il Sacro Monte visto dall'alto

È ancora senza nome l’uomo ritrovato morto nei boschi del Sacro Monte di Varese nella serata di giovedì 20 novembre. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, si tratta di un suicidio: l’autopsia eseguita nelle scorse ore ha confermato questa ipotesi.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per risalire all’identità della vittima, della quale non sono stati trovati documenti né altri elementi utili al riconoscimento.
Per favorire l’identificazione, i Carabinieri hanno diffuso un identikit con i principali tratti somatici. Secondo quanto comunicato si tratta di un uomo dall’età apparente tra i 50 e i 60 anni,  corporatura longilinea, altezza stimata intorno a 1 metro e 80, barba bianca e capelli bianchi, occhi chiari, denti molto rovinati, al momento del ritrovamento indossava una tuta ginnica.
Chiunque abbia informazioni utili al riconoscimento è invitato a contattare le forze dell’ordine.

Il corpo è stato rinvenuto da alcuni passanti nella serata del 20 novembre. I testimoni hanno immediatamente allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Varese, che hanno avviato le indagini.

Pubblicato il 25 Novembre 2025
