Rovello Porro in cammino contro la violenza sulle donne
In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, cittadini e associazioni di Rovello Porro hanno partecipato a una camminata simbolica nel Parco Lura
Una camminata simbolica, seguita da un momento di riflessione condivisa, ha unito associazioni, cittadini e istituzioni nel pomeriggio di domenica 23 novembre a Rovello Porro, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
L’iniziativa, promossa da Genitori in Gioco, G.S. Rovello e Verde Età, con il patrocinio del Comune di Rovello Porro, ha visto la partecipazione di circa ottanta persone, riunite per lanciare un messaggio chiaro e corale: no alla violenza di genere.
Il pomeriggio si è aperto con una camminata della durata di circa un’ora, all’interno del Parco Lura, che ha rappresentato un momento di condivisione e presenza attiva sul territorio. Un modo semplice ma potente per testimoniare vicinanza e impegno verso un tema che coinvolge ogni comunità.
Al termine del percorso, i partecipanti si sono ritrovati presso la Sala conferenze del Centro civico, dove si è tenuto un reading a tema, curato dall’associazione artistico culturale Helianto. Un momento intenso e toccante, che attraverso parole, letture e testimonianze ha dato voce a storie, emozioni e riflessioni sul tema della violenza contro le donne.
A chiudere l’incontro è stato il sindaco di Rovello Porro, Marco Volontè, che ha ringraziato le associazioni promotrici e il pubblico presente, sottolineando l’importanza di fare rete e costruire comunità attorno a temi delicati e urgenti, come quello della violenza di genere: «Fare comunità significa anche questo – ha detto – ritrovarsi insieme per non restare indifferenti e per dare un segnale di vicinanza, ascolto e attenzione verso chi è più fragile».
