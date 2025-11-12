Sabato 15 novembre a Sesto Calende in piazza per Gaza, un incontro per la pace

Un pomeriggio dedicato alla solidarietà, alla riflessione e all’impegno civile. Sabato 15 novembre 2025, alle ore 14.30, la Piazza De Cristoforis di Sesto Calende ospiterà l’iniziativa In piazza per Gaza, promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno di numerose associazioni del territorio (nella foto, una manifestazione pro Gaza, a Samarate) .

L’incontro nasce come momento di partecipazione collettiva per riaffermare il valore universale della pace, del dialogo tra i popoli e della convivenza civile, in un contesto internazionale segnato da sofferenze e tensioni che non possono lasciare indifferenti.

Accanto al Comune, hanno aderito e collaborato alla realizzazione dell’evento l’A.N.P.I. – sezioni di Sesto Calende e Taino, l’Associazione Pace e Convivenza, i Cittadini del Mondo, la Comunità Pastorale Sant’Agostino, Emergency e la Società San Vincenzo de Paoli. Realtà diverse, ma unite dal desiderio di promuovere un messaggio di umanità e solidarietà.

Durante il pomeriggio saranno allestiti due gazebo informativi dove i cittadini potranno trovare materiali di approfondimento sui canali sicuri per la raccolta di aiuti umanitari e sulle iniziative locali di sostegno alle popolazioni civili colpite dal conflitto.

L’Amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare: “Essere presenti significa dire no alla guerra e sì al rispetto della vita, alla costruzione di ponti e non di muri”.

Un appuntamento aperto a tutti — associazioni, famiglie, giovani, scuole — per ribadire insieme che la pace non è un’utopia, ma un impegno quotidiano.

A Sesto Calende, sabato 15 novembre, la piazza diventerà un simbolo di speranza, un luogo in cui la voce della comunità si leva forte per Gaza e per ogni popolo che soffre, nel segno del dialogo e della fratellanza.