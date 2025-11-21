Sabato a Saronno un gazebo per Gaza: digiuno condiviso con 4 Passi di Pace in piazza Libertà
Sabato 22 novembre dalle 10 alle 18, chi vorrà potrà partecipare al digiuno condiviso per la pace e contribuire alla campagna BDS (boicottaggio, disinvestimento e sanzioni) "Teva? No grazie"
La rete 4 Passi di Pace sarà presente sabato 22 novembre in piazza Libertà a Saronno con un gazebo aperto alla cittadinanza, per una giornata di sensibilizzazione e impegno civile. Dalle 10 alle 18, chi vorrà potrà partecipare al digiuno condiviso per la pace e contribuire alla campagna BDS (boicottaggio, disinvestimento e sanzioni) “Teva? No grazie”, che prevede una raccolta firme aperta a tutti.
La rete 4 Passi di Pace, da anni impegnata nel promuovere azioni non violente e di giustizia, invita tutti i cittadini a passare dal gazebo per informarsi, confrontarsi e – se lo desiderano – partecipare al digiuno condiviso, una forma simbolica ma potente di partecipazione. «È importante la presenza del maggior numero possibile di persone – spiegano gli organizzatori – anche solo per offrire supporto all’attività informativa».
Durante la giornata verrà portata avanti anche la campagna BDS “Teva? No grazie”, che invita a boicottare l’acquisto di farmaci prodotti dalla multinazionale israeliana Teva Pharmaceuticals, accusata di trarre profitto dall’occupazione israeliana nei territori palestinesi.
Al gazebo sarà possibile firmare la petizione e ricevere materiale informativo. La rete sottolinea che chi è già impegnato in altre giornate di digiuno può comunque partecipare in altro modo, offrendo la propria presenza e disponibilità al banchetto informativo.
