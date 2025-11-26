Varese News

Salute dei bambini, alla Casa di Comunità di Saronno screening e informazione sull’obesità infantile

Martedì 2 dicembre un pomeriggio dedicato alla salute infantile con controlli gratuiti e un momento formativo su alimentazione e stili di vita

Affrontare l’obesità infantile partendo dalla conoscenza, dalla prevenzione e dalla consapevolezza: è questo l’obiettivo dell’incontro informativo promosso dalla Casa di Comunità di Saronno, in programma martedì 2 dicembre. Un appuntamento gratuito e aperto a tutti, pensato per mettere al centro la salute dei più piccoli.

L’incontro inizierà alle 17.30 nella sede della Casa di Comunità in via Fiume 12, primo piano, e sarà un momento utile per comprendere le cause dell’obesità infantile, le sue conseguenze sulla salute e le strategie per prevenirla o affrontarla in modo efficace.

Medici e operatori sanitari guideranno il pubblico in un dialogo ricco di informazioni utili, toccando aspetti legati all’alimentazione, al movimento e allo stile di vita dei bambini e delle famiglie.

Prima dell’incontro, a partire dalle 16.30, sarà anche possibile accedere a un servizio gratuito di screening per l’obesità infantile, offerto dal personale sanitario. Un’opportunità per ricevere una valutazione e porre eventuali domande.

L’invito è rivolto in particolare a genitori, insegnanti, educatori e nonni, ma anche a chiunque abbia a cuore il benessere delle nuove generazioni.

Pubblicato il 26 Novembre 2025
