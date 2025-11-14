Sanremo Giovani fa tappa al Molina: in concerto il finalista Lor3n

Un sabato pomeriggio speciale attende gli ospiti della Fondazione Molina: il 15 novembre alle ore 15:30, il Salone Teatro della storica RSA di Varese ospiterà il concerto di Lor3n, nome d’arte del giovane cantautore Lorenzo Iavagnilio, finalista di Sanremo Giovani 2023 con il brano “Fiori d’inverno”.

L’iniziativa, proposta dal servizio Animazione della Fondazione, si inserisce all’interno del ciclo di eventi musicali di novembre e vuole rappresentare un momento di incontro tra generazioni, dove la musica diventa ponte e linguaggio universale.

«Ci sono gesti che valgono più delle parole – spiegano dalla Fondazione –. Portare la propria esperienza artistica nel nostro teatro, tra gli ospiti della RSA, è molto più di un’esibizione: è un gesto di profonda sensibilità e valore sociale, che arricchisce non solo il pubblico ma anche chi si esibisce».

Con la sua voce delicata e uno stile capace di parlare al cuore, Lor3n saprà emozionare i presenti, regalando un pomeriggio di bellezza e condivisione, tra note, ricordi e nuova energia. Un concerto che è anche un abbraccio musicale tra generazioni.