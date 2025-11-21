Varese News

Saronno celebra la Festa dell’Albero con sei nuovi tigli al Parco De Rocchi

Le piante saranno messe a dimora sabato 22 alle 10 in occasione della festa nazionale dedicata agli alberi e alla loro importanza per la nostra vita. L'iniziativa è promossa da Legambiente e dall'associazione Semplice Terra

L'albero dell'anno

Sabato 22 novembre, a partire dalle 10, il Parco De Rocchi di Saronno si animerà per la Festa dell’Albero, un momento di partecipazione civica e riflessione promosso in occasione della Giornata nazionale degli alberi.

Durante la mattinata verranno messe a dimora sei nuove piante di tiglio, simbolo di vita e memoria. Uno di questi alberi sarà dedicato a Franco Turconi, già presidente dell’associazione Semplice Terra, figura molto apprezzata per il suo impegno ambientale sul territorio.

L’iniziativa, aperta a tutta la cittadinanza, è promossa da Legambiente in collaborazione con l’associazione Semplice Terra e con il Comune di Saronno.  «Mettere a dimora un albero è un atto semplice ma potentissimo – spiegano gli organizzatori – perché parla di futuro, di memoria e di cura del territorio».

Pubblicato il 21 Novembre 2025
