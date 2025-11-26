Varese News

Archivio

Saronno si anima con il Mercato di fine mese, tra artigianato e creatività

L'appuntamento con le bancarelle in piazza Schuster e vicolo del Freddo è per domenica 30 novembre, dalle 8 alle 19

Mercatino di Natale Varese 2025

Domenica 30 novembre, dalle 8 alle 19, il cuore del centro storico di Saronno si trasformerà in uno spazio all’aperto dedicato alla creatività e all’artigianato, con il ritorno del tradizionale Mercato di fine mese. L’evento, patrocinato dal Comune di Saronno, si svolgerà tra piazza Schuster e vicolo Freddo, con bancarelle originali, pezzi unici e manufatti artistici.

Il mercato ospiterà come di consueto artigiani,  collezionisti e appassionati di antiquariato, artisti, pittori e hobbisti ed espositori di oggetti vintage, accessori d’arredo, stampe, dipinti, oggettistica e articoli rari.

Per informazioni e contatti 0362 543395 oppure 351 9948603 (immagine di repertorio)

di
Pubblicato il 26 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.