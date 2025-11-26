Saronno si anima con il Mercato di fine mese, tra artigianato e creatività

Domenica 30 novembre, dalle 8 alle 19, il cuore del centro storico di Saronno si trasformerà in uno spazio all’aperto dedicato alla creatività e all’artigianato, con il ritorno del tradizionale Mercato di fine mese. L’evento, patrocinato dal Comune di Saronno, si svolgerà tra piazza Schuster e vicolo Freddo, con bancarelle originali, pezzi unici e manufatti artistici.

Il mercato ospiterà come di consueto artigiani, collezionisti e appassionati di antiquariato, artisti, pittori e hobbisti ed espositori di oggetti vintage, accessori d’arredo, stampe, dipinti, oggettistica e articoli rari.

Per informazioni e contatti 0362 543395 oppure 351 9948603 (immagine di repertorio)