Scatto olimpico: a Glocal un incontro sulla fotografia sportiva

Venerdì 7 novembre alle ore 14 alla sala VareseVive l’incontro “Il fotoracconto giornalistico degli sport invernali” con Mattia Ozbot e Giancarlo Colombo

Un incontro sulla fotografia sportiva a Glocal. Venerdì 7 novembre alle ore 14.00 alla Sala Varese Vive di via San Francesco a Varese ci sarà il panel “Il fotoracconto giornalistico degli sport invernali”.Il racconto giornalistico delle Olimpiadi vive anche di immagini, scatti che diventano iconici per raccontare la gioia di un trionfo o lo sconforto per una sconfitta. Un dialogo fra alcuni dei più importanti fotografi italiani.

Protagonisti saranno Giancarlo Colombo e Mattia Ozbot, che saranno alle prossime olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 per immortalare i momenti magici della kermesse a cinque cerchi.

L’incontro è gratuito e ad accesso libero, ci si può iscrivere via Eventbrite a questo link.

Per i giornalisti o fotogiornalisti fornirà inoltre punti di credito per la formazione continua. Si può registrare a questo link.

