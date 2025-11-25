Scegliere la scuola superiore: evento informativo per studenti alla “Don Milani” di Vergiate

La Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani” di Vergiate ospita martedì 16 dicembre 2025, dalle 17.00 alle 19.00, il Salone dell’Orientamento, un evento dedicato ai ragazzi delle classi seconde e terze che devono scegliere la scuola superiore.

L’iniziativa, aperta a studenti e genitori, offre l’opportunità di incontrare rappresentanti di molte scuole superiori della provincia di Varese, che presenteranno la loro offerta formativa e saranno a disposizione per rispondere alle domande.

“È un’occasione semplice e comoda per raccogliere informazioni, confrontarsi e iniziare a orientarsi tra i vari percorsi”, sottolineano gli organizzatori. “La vostra presenza può essere davvero utile per accompagnare i ragazzi in questo momento di scelta”.

L’evento si terrà presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Milani”, in Largo Lazzari 2, Vergiate. Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.