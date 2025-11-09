Schianto mortale nella Bergamasca: tre vittime in un tragico incidente all’alba

E’ di tre morti il bilancio di un tragico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7, alle porte di Stezzano, in provincia di Bergamo. In un violento incidente stradale che si è verificato non lontano dal centro commerciale del paese, hanno perso la vita tre persone: un uomo di 62 anni di Zanica, un giovane di 23 anni della provincia di Lodi e un ragazzo di 20 anni.

Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in un tratto vietato. Il conducente di un’auto, che viaggiava in direzione di Stezzano, avrebbe tentato di sorpassare un’altra vettura ma per cause ancora da accertare avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un furgone che viaggiava verso Dalmine.

Nell’impatto sono morti sul colpo il 62enne e il ragazzo di 23 anni, mentre l’altro giovane, appena ventenne, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e tre ambulanze inviate dal 118, supportate da altrettante auto mediche, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso hanno causato pesanti rallentamenti alla circolazione nella zona, rimasta chiusa per diverse ore.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta successione dei fatti e accertare le responsabilità dell’incidente.