Schianto mortale nella Bergamasca: tre vittime in un tragico incidente all’alba
L'incidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 7, alle porte di Stezzano, in provincia di Bergamo. All'origine del frontale, secondo le prime informazioni, un sorpasso azzardato
E’ di tre morti il bilancio di un tragico incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 7, alle porte di Stezzano, in provincia di Bergamo. In un violento incidente stradale che si è verificato non lontano dal centro commerciale del paese, hanno perso la vita tre persone: un uomo di 62 anni di Zanica, un giovane di 23 anni della provincia di Lodi e un ragazzo di 20 anni.
Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato in un tratto vietato. Il conducente di un’auto, che viaggiava in direzione di Stezzano, avrebbe tentato di sorpassare un’altra vettura ma per cause ancora da accertare avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con un furgone che viaggiava verso Dalmine.
Nell’impatto sono morti sul colpo il 62enne e il ragazzo di 23 anni, mentre l’altro giovane, appena ventenne, è stato soccorso in condizioni gravissime e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduto poco dopo il ricovero.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e tre ambulanze inviate dal 118, supportate da altrettante auto mediche, che hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso hanno causato pesanti rallentamenti alla circolazione nella zona, rimasta chiusa per diverse ore.
Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta successione dei fatti e accertare le responsabilità dell’incidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.