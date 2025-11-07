Scioperi del 7 novembre: disagi in autostrada e in metropolitana a Milano
A Milano metro e bus fermi per 24 ore, chiusa la linea M3. In Lombardia protesta anche il personale di Autostrade per l’Italia con servizi ridotti di assistenza ai caselli durante la giornata
Giornata di scioperi oggi, venerdì 7 novembre, con disagi per i trasporti pubblici in varie città italiane e possibili ripercussioni in autostrada. La mobilitazione interessa Milano, Monza, Palermo, Messina e Latina, con stop e riduzioni di servizio su autobus, tram e metropolitane.
In particolare, a Milano lo sciopero, indetto dal sindacato AL Cobas per contestare la gestione degli appalti, dura 24 ore e coinvolge la rete Atm. Le fasce di garanzia sono previste fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18: nelle altre ore il servizio potrebbe essere sospeso o ridotto, con la linea M3 della metropolitana chiusa dalle 8.45.
Disagi anche sulla rete autostradale lombarda. Il personale del II Tronco Milano di Autostrade per l’Italia, che gestisce le tratte A1 Milano–Parma, A4 Milano–Brescia, A8 Milano–Varese e A9 Lainate–Chiasso, ha proclamato uno sciopero con possibili conseguenze sull’assistenza ai caselli dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22.
