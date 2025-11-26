Sciopero generale, venerdì servizio bus a rischio in città e sulla tratta Busto-Saronno-Legnano-Rho

Venerdì 28 novembre sarà una giornata complicata per chi utilizza i mezzi pubblici: è stato infatti proclamato lo sciopero generale di 24 ore da parte delle Segreterie Nazionali USB, che coinvolgerà anche il servizio di trasporto pubblico nella zona di Saronno e lungo la tratta Busto Arsizio – Saronno – Legnano – Rho.

Lo sciopero interesserà sia i servizi urbani sia quelli extraurbani, con possibili cancellazioni e ritardi. Tuttavia, sono previste alcune fasce orarie di garanzia in cui i mezzi dovrebbero circolare regolarmente: dalle 5.30 alle 8.29 e dalle 12.30 alle 15.29

Al di fuori di questi orari, il servizio potrà essere sospeso o limitato fino al termine della giornata.

L’Amministrazione comunale di Saronno e le aziende di trasporto invitano i cittadini a verificare prima di mettersi in viaggio e a valutare soluzioni alternative per gli spostamenti previsti nella giornata di venerdì.