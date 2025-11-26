Varese News

Scontro tra camion e auto a Vergiate, ferita una donna di 53 anni

L'incidente è avvenuto nella mattina di mercoledì lungo la via Sempione, una strada ad alto scorrimento che collega Somma Lombardo a Vergiate, nei pressi di un’area commerciale

Una donna di 53 anni è rimasta ferita in maniera non grave in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 26 novembre lungo via Sempione a Vergiate, all’altezza dell’area commerciale alle porte del paese.

L’incidente si è verificato poco prima delle 9.30 e ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile. Secondo una prima ricostruzione, l’urto tra i due veicoli avrebbe causato lo sbalzo dell’auto fuori dalla carreggiata, finendo in un prato adiacente.

A bordo della vettura si trovava una donna di 53 anni, unica persona rimasta ferita nello scontro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza base di Varese Emergenza (VARMOR) e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La missione risulta ancora in corso e la dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

Il tratto di via Sempione, che collega Somma Lombardo a Vergiate, è particolarmente trafficato e non nuovo a incidenti, anche a causa della vicinanza con l’area commerciale.

Pubblicato il 26 Novembre 2025
