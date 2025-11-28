Varese News

Screening gratuito per la prevenzione del tumore del collo dell’utero nei consultori dell’ASST Sette Laghi

Sabato 13 dicembre pap-test e HPV DNA test a Tradate, Gazzada, Laveno e Malnate per la salute femminile

medico ginecologo

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore del collo dell’utero: è quella promossa da ASST Sette Laghi, in collaborazione con ATS Insubria, in programma sabato 13 dicembre, dalle 9:00 alle 15:00, nei Consultori Familiari di Tradate, Gazzada, Laveno e Malnate.

L’iniziativa rientra nel programma regionale di screening ed è rivolta alle donne in fascia d’età prevista per il controllo periodico, secondo quanto stabilito dai protocolli di prevenzione. Verranno effettuati pap-test e HPV DNA test, due esami fondamentali per una diagnosi precoce del tumore della cervice uterina, una delle forme più comuni e prevenibili di tumore femminile.

Un gesto di salute e prevenzione

La campagna si propone di favorire l’accesso alla diagnosi precoce, elemento chiave per aumentare l’efficacia dei trattamenti e la qualità della vita delle pazienti. L’invito dell’ASST e dell’ATS è chiaro: approfittare di questa opportunità gratuita per prendersi cura della propria salute.

Le sedi coinvolte

Le visite e gli esami si svolgeranno presso:

Consultorio Familiare di Tradate
Consultorio Familiare di Gazzada
Consultorio Familiare di Laveno
Consultorio Familiare di Malnate

Come prenotare

Le prenotazioni saranno attive a partire da martedì 2 dicembre, fino a esaurimento posti. È necessario chiamare il numero: 333 3323168. Dal lunedì al giovedì, ore 14:30 – 15:30

Pubblicato il 28 Novembre 2025
