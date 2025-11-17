Scritture di Lago approda a Varese con i racconti dei laghi e l’arte di Walter Tacchini

Lunedì 17 novembre alla Sala Montanari, un incontro dedicato alla narrativa e all’arte lacustre con autori, illustratori e premi letterari

Dopo la cerimonia di premiazione a Villa Erba di Cernobbio, il premio letterario internazionale Scritture di Lago 2025 arriva oggi, lunedì 17 novembre, a Varese con una serata culturale ospitata alla Sala Montanari alle ore 18.30.

(nella foto da sx Tartaglia Premio Insubria, in centro Alberto Mura premio Barca Lariana a dx Giulia Addamiano Premio giovani A. Volta).

L’appuntamento, condotto da Manuela Lozza, è un’occasione per incontrare dal vivo alcuni degli autori finalisti dell’edizione 2025 e per scoprire in anteprima l’antologia che raccoglie i racconti premiati e finalisti.

Racconti e visioni dei laghi tra Italia e Svizzera

Sarà presentata l’antologia “Scritture di Lago 2025”, curata da Mauro Rossi con le illustrazioni di Fabiola Porchi. Il volume raccoglie le storie selezionate nel concorso e offre uno spaccato narrativo della vita, dei paesaggi e delle suggestioni che nascono attorno ai laghi italiani e svizzeri.

I vincitori dell’edizione 2025, annunciati lo scorso 13 novembre nella cornice di Villa Erba, sono: Maria Teresa Giaveri, vincitrice della Sezione Editi con Quel ramo del lago di Como (Neri Pozza), un romanzo che fonde sapientemente letteratura, storia e immaginazione sullo sfondo del Lario; Elena Tartaglia, che si è aggiudicata la Sezione Inediti con il racconto Ibasho, un testo poetico che esplora il senso dell’appartenenza attraverso la metafora dell’acqua; Luigi Maria Sponzilli, premiato per la Sezione Traduttori con la sua traduzione di Il patto dell’acqua di Abraham Verghese, apprezzata per sensibilità e raffinatezza stilistica.

Un riconoscimento speciale, il titolo di Ambasciatore della letteratura e dei laghi, è stato conferito ad Andrea Vitali, autore profondamente legato al Lago di Como e punto di riferimento della narrativa italiana contemporanea.

Focus sull’arte: omaggio a Walter Tacchini

Accanto alla narrativa, spazio anche all’arte: sarà infatti presentata una monografia dedicata a Walter Tacchini, autore del trofeo ufficiale del premio. Il volume ripercorre la carriera dell’artista, con una narrazione autobiografica e visiva. Dal 14 al 18 novembre, in occasione della tappa varesina, la statua realizzata da Tacchini è esposta in Corso Matteotti 22, insieme alle antologie del premio. L’iniziativa anticipa una mostra personale prevista a fine inverno.

Un progetto itinerante per valorizzare territori e cultura

La tappa di Varese inaugura il tour itinerante di Scritture di Lago, che nei prossimi giorni toccherà Lugano (18 novembre), Verbania (20 novembre) e Lecco (21 novembre), consolidando la vocazione transfrontaliera del progetto e il suo intento di costruire un ponte tra cultura, arte e paesaggio.