Se ami i mercatini di Natale devi andare qui: Fiera Artigiani Christmas Market a Solbiate Olona

L’appuntamento è domenica 30 novembre al DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona: una giornata pensata per chi ama il Natale, la creatività e le eccellenze del territorio varesotto

Dopo il grande successo dello scorso anno, domenica 30 novembre l’Hotel DoubleTree by Hilton di Solbiate Olona ospiterà la terza edizione della

Fiera Artigiani Christmas Market

uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio nel Varesotto, una giornata interamente dedicata alla creatività, al gusto e alla magia del Natale.

L’evento si svolgerà dalle 10.30 alle 18.30 nelle eleganti sale dell’hotel, che per l’occasione si trasformeranno in un vero e proprio villaggio natalizio, tra luci calde, profumi, decorazioni e atmosfere suggestive. L’ingresso è libero e gratuito e sono benvenuti anche gli amici a quattro zampe, per una giornata davvero aperta a tutti.

Tra le novità del 2025 ci sono l’accesso diretto all’area espositiva dalla hall dell’hotel, per un percorso ancora più comodo e immersivo. I visitatori troveranno oltre 40 espositori selezionati, provenienti da diverse regioni italiane, pronti a proporre artigianato di alta qualità, creazioni particolari e idee regalo originali. Non mancheranno i laboratori creativi per adulti e bambini, pensati per riscoprire il piacere del fatto a mano e vivere il Natale anche come momento di condivisione e manualità.

Ci sarà un Corner Gusti e Sapori del Natale, con prodotti tipici, miele, specialità locali e piccole degustazioni a tema. Nel corso della giornata sarà possibile fermarsi per pranzi, aperitivi e merende a chilometro zero, per un’esperienza completa che unisce shopping natalizio e tradizione enogastronomica del territorio. Per i più piccoli è previsto anche un laboratorio con lettura di favole natalizie, per accompagnarli dentro le storie e la fantasia delle feste.

Tra musiche festose, decorazioni scintillanti e artigiani d’eccellenza, Fiera Artigiani Christmas Market promette di regalare a tutti una giornata indimenticabile, dove la tradizione incontra l’eleganza e la creatività.

Orari dei laboratori creativi per adulti

Dalle 10.30 alle 12.30 “Realizziamo un quadro 3D natalizio” con Silvia. Costo di partecipazione 35 euro comprensivo di materiale.

con Silvia. Costo di partecipazione 35 euro comprensivo di materiale. Dalle 14.30 alle 16.30 “Realizziamo la ghirlanda fuoriporta natalizia” con Silvia. Costo di partecipazione 35 euro comprensivo di materiale.

Per iscriversi ai laboratori creativi è necessario inviare una mail a fiera.artigiani@gmail.com oppure attraverso la sezione dedicata del sito, cliccando qui.

Proposte golose da gustare in loco

Dalla collaborazione tra Apicoltura San Bernardo e Natura in Moto nasce un panino a Km 0 con ingredienti di altissima qualità.

E poi cioccolata calda, waffle con confetture, crepes artigianali.

Scopri le bontà di LEGU’ – Legumi e cereali 100% Italiani cotti e preparati al momento.

Lasciati ispirare

Passeggiando tra gli stand si potranno scoprire oggettistica natalizia, accessori per la casa e la persona, gioielli, borse, complementi d’arredo, home decor, capi artigianali, creazioni all’uncinetto, bambole, candele, saponi, ceramiche, oltre a prodotti alimentari a chilometro zero, cesti natalizi e panettoni artigianali. Un’occasione ideale per scegliere con calma i regali, sostenere l’artigianato di qualità e lasciarsi ispirare dall’atmosfera delle feste.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email fiera.artigiani@gmail.com o contattare il numero 345 6069235.