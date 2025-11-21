Sesto Calende celebra la Giornata Mondiale degli alberi: un pomeriggio dedicato ai bambini e alla natura

Un pianeta che germoglia dalle mani dei bambini: è questa l’immagine che accompagnerà la Giornata Mondiale degli Alberi a Sesto Calende, in programma sabato 22 novembre alle 14.30 in Piazza De Cristoforis. Un pomeriggio pensato per far nascere nuove radici, ma anche per coltivare nei più piccoli una consapevolezza preziosa: quella dell’importanza degli alberi nella vita quotidiana e nel futuro del pianeta.

L’evento, organizzato con il sostegno di diverse associazioni e realtà cittadine, proporrà un laboratorio speciale dal titolo “Pianta il tuo albero”, dove i bambini potranno mettere le mani nella terra, imparare a conoscere le piante e ascoltare le storie degli alberi che popolano boschi, parchi e giardini del territorio. Un modo semplice, giocoso e coinvolgente per avvicinare i più giovani ai temi della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.

La piazza si trasformerà così in un piccolo giardino temporaneo, animato da attività educative, racconti e momenti di condivisione. Un’iniziativa che vuole essere anche un invito alle famiglie: quello di prendersi cura insieme di un gesto simbolico, che può crescere nel tempo.

Per maggiori informazioni cliccare qui