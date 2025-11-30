Si accende il presepe luminoso di Sesona, il Natale comincia a Vergiate
Sabato 29 novembre, in tanti hanno partecipato all'inaugurazione dell'istallazione realizzata da Luciano Bacchi
Sabato 29 novembre a Sesona è andata in scena quella che ormai è diventata una delle tradizioni di Natale più attese a Vergiate: l’inaugurazione del presepe luminoso realizzato da Luciano Bacchi.
Tanti i visitatori grandi e piccoli che sono passati a visitare l’istallazione allestita nel cortile della storica cascina di famiglia. Un’opera composta da centinaia di sagome dipinte con una particolare vernice, che – quando illuminata da lampade uv – rivela un arcobaleno di colori regalando agli spettatori un’atmosfera unica.
A rendere l’atmosfera ancora più natalizia, ci ha pensato la musica dello zampognaro Mugno, che ha accompagnato l’inaugurazione del presepe con le note delle canzoni di Natale tradizionali. All’evento hanno partecipato anche il sindaco di Vergiate Daniele Parrino, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e il parroco di Vergiate don Fabrizio Crotta.
Quando visitare il presepe di Sesona
Il presepe si potrà visitare durante tutto il periodo delle festività natalizie fino al 6 gennaio 2026 dalle 17:15 alle 19:15 tutti i giorni esclusi 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 29 dicembre.
