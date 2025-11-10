Si accende la magia del Natale da Bianchi 1902: weekend speciale con gli Alpini di Azzate

All’interno dello store, come da tradizione, si potrà scegliere tra oggettistica natalizia, candele e profumi per la casa, articoli per la tavola e la cucina, delizie gourmet e idee regalo pensate con amore

Il periodo più magico dell’anno sta per cominciare, e anche quest’anno il Natale è da Bianchi 1902.

Sabato 15 e domenica 16 novembre lo store di Azzate apre le porte alla stagione delle feste con un evento imperdibile dedicato a chi ama l’atmosfera natalizia e le idee regalo originali e raffinate.

Per inaugurare il Natale, Bianchi 1902 accoglie nel grande spazio fronte negozio Creanza Creative Market, il mercato creativo che riunisce diversi artigiani e designer selezionati. Tra le loro bancarelle sarà possibile scoprire decorazioni natalizie fatte a mano, gioielli artigianali, oggetti per la casa, candele profumate e tante proposte per rendere speciale ogni dono.

Sarà un fine settimana all’insegna dell’ispirazione e della magia natalizia, tra musica, colori e profumi che anticipano la festa più attesa dell’anno.

All’interno dello store, come da tradizione, si potrà scegliere tra oggettistica natalizia, candele e profumi per la casa, articoli per la tavola e la cucina, delizie gourmet e idee regalo pensate con amore. Un percorso tra stile, tradizione e novità per trovare quel tocco unico che rende ogni Natale indimenticabile.

Orari e aperture

Dal 1 novembre al 24 dicembre, Bianchi 1902 resterà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19, per accogliere clienti e curiosi in cerca del dono giusto o semplicemente di un po’ di spirito natalizio.