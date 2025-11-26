Sick Tamburo: le date del tour 2026. Il 13 febbraio tappa a Milano
Porteranno nei club di tutta Italia la forza espressiva del prossimo album, in arrivo a gennaio. Un nuovo capitolo che trova la sua prima anticipazione nel singolo "Ho perso i sogni"
Annunciate le prime date del tour 2026 dei SICK TAMBURO, che porteranno nei club di tutta Italia la forza espressiva del prossimo album, in arrivo a gennaio. Un nuovo capitolo che trova la sua prima anticipazione in Ho perso i sogni, l’ultimo singolo e video pubblicato lo scorso 19 novembre per La Tempesta Dischi.
Ho perso i sogni è la storia di un ragazzino di tredici anni rimasto, suo malgrado, solo tra le macerie della sua casa, del suo quartiere, della sua città. Non sa dove andare, dove nascondersi, cerca soltanto di rimanere vivo. Intorno a lui una guerra, di cui non può capire le ragioni, e qualcuno che gli ha portato via tutto: i suoi sogni. Il delitto più grosso che possa essere commesso è quello di rubare i sogni a un bambino. Permettere che una cosa del genere accada è un vero e proprio crimine.
Sulle linee vocali sospese di Gian Maria Accusani, un tappeto d’archi accompagna un incredibile intreccio di melodie, che sembrano rincorrersi fino a esplodere in un grido malinconico: il ritornello. È qui che chitarre, basso e batteria diventano il rumore di un treno che prova a ripartire verso qualcosa di nuovo. Di migliore. È il grido di un tredicenne che non può meritarsi ciò che gli sta accadendo.
Il brano è stato prodotto, registrato e mixato da Gian Maria Accusani, con Giovanni “Joe” Ludovisi al contrabbasso. La copertina è disegnata da Davide Toffolo, mentre la grafica di Paolo Proserpio.
Nati a Pordenone dal percorso artistico di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio dopo l’esperienza con i Prozac+, i Sick Tamburo sono una delle realtà più autentiche e riconoscibili della scena alternativa italiana. Con il loro linguaggio diretto e una scrittura capace di trasformare paura, fragilità e dolore in energia e verità, hanno costruito un universo sonoro unico, potente e profondamente umano.
SICK TAMBURO
ANNUNCIATE LE PRIME DATE DEL TOUR 2026
CALENDARIO
24 gennaio – Verona – The Factory
31 gennaio – Firenze – CDP Grassina
05 febbraio –Torino – Hiroshima Mon Amour
06 febbraio – Roncade TV – New Age
07 febbraio – Bologna – Estragon
13 febbraio – Milano – Santeria
14 febbraio – Genova – Luzzati
19 febbraio – Roma – Largo Venue
20 febbraio – Caserta – Lizard Club
21 febbraio – Taranto – Mercato Nuovo
27 febbraio – Bergamo – Druso
28 febbraio – Cesena FC – Vidia
(calendario in aggiornamento)
Link prevendite: linktr.ee/latempestaconcerti
Link al video su YouTube di “Ho perso i sogni”:
