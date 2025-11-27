Varese News

Sicurezza a Sesto Calende, vertice in Prefettura: “Reati in calo, ma attenzione alta sul territorio”

Riunione tra Prefetto, forze dell’ordine e amministratori per rafforzare il coordinamento nelle aree urbane più sensibili

operazione smart polizia locale sesto calende

Si è svolta presso la Prefettura di Varese un incontro di analisi delle problematiche di ordine e sicurezza pubblica emerse in diversi territori della provincia. Le riunioni, convocate dal Prefetto di Varese, hanno coinvolto i vertici provinciali delle Forze dell’ordine e i rappresentanti istituzionali dei Comuni interessati.

Tra i presenti figuravano la vicaria del Questore, Elisabetta Silvetti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, colonnello Marco Gagliardo, e per la Guardia di Finanza il colonnello Alessandro Luchini, in rappresentanza del Comando Provinciale.

Focus su Sesto Calende

Alle 10.45 si è tenuto un incontro specifico con il Sindaco di Sesto Calende e i capigruppo del Consiglio comunale, dedicato all’approfondimento delle questioni di ordine pubblico nel comune rivierasco, con particolare attenzione alla gestione degli spazi pubblici e al monitoraggio delle aree urbane più frequentate.

Dall’analisi dei dati, illustrati dalla Vicaria del Questore e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, è emerso un calo generale dei reati sul territorio di Sesto Calende, un segnale che – secondo i presenti – conferma l’efficacia delle attività di prevenzione e controllo già in atto.

Collaborazione rafforzata e strategie condivise

Durante l’incontro è stata ribadita la piena collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di consolidare un piano coordinato di controlli e definire ulteriori strategie preventive. La Prefettura ha sottolineato l’importanza di un approccio condiviso e continuo, volto a mantenere alta l’attenzione nelle aree più sensibili della città.

Pubblicato il 27 Novembre 2025
