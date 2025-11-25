Sicurezza nei Comuni delle Valli del Verbano: Prefettura e sindaci fanno il punto su furti, vandalismi e videosorveglianza

Si è tenuta il 20 novembre 2025 presso la Prefettura di Varese una riunione con i Sindaci dei 32 Comuni della Comunità Montana Valli del Verbano per fare il punto sulla sicurezza nel territorio interessato, alla presenza del Prefetto, del Questore, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Provincia, dell’Assessore alla Sicurezza del Comune di Varese e dei Sindaci dei Comuni di Bedero Valcuvia e Valganna.

I Sindaci hanno segnalato un incremento di furti in abitazione, episodi di vandalismo, bullismo e comportamenti antisociali, esprimendo forte preoccupazione per il crescente senso di insicurezza.

Le Forze di Polizia hanno evidenziato che, nonostante alcune criticità locali, il fenomeno dei furti in abitazione nella provincia registra un calo complessivo nel 2025, grazie al potenziamento dei controlli: più pattuglie nelle fasce serali, servizi mirati, interventi coordinati tra reparti territoriali e personale in borghese, servizi perlustrativi e servizi straordinari.

Ampio spazio è stato dedicato al tema della videosorveglianza, ritenuta determinante per la prevenzione e l’attività investigativa. Il Prefetto ha invitato i Comuni a sottoporre i nuovi impianti a verifica tecnica preventiva da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per garantirne l’integrazione con le Sale Operative delle Forze dell’Ordine. Il Presidente della Provincia ha dichiarato la disponibilità a sostenere i nuovi investimenti, nell’ambito di una regia comune.

Il Prefetto ha inoltre auspicato una maggiore integrazione delle Polizie Locali, promuovendo convenzioni sovracomunali per un controllo del territorio più efficiente e coordinato, possibilmente facendo coincidere l’assetto organizzativo dei Corpi delle Polizie Locali convenzionate con quello delle stazioni dell’Arma dei Carabinieri, che sovente hanno competenza su più comuni.

L’incontro si è concluso con l’impegno delle istituzioni a proseguire in una strategia congiunta e strutturata per rafforzare la sicurezza delle comunità locali.