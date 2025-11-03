Sicurezza stradale, arrivano nuovi fondi per potenziare i controlli della Polizia locale
Regione Lombardia stanzia 497mila euro per il progetto “SMART”. L’assessore La Russa: “Prevenzione e presenza capillare nei Comuni, la sicurezza resta una priorità”
Più controlli su strade e aree urbane grazie a nuovi fondi regionali destinati alle Polizie locali lombarde. Regione Lombardia ha infatti approvato una delibera, su proposta dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, che prevede lo stanziamento di 497.000 euro per finanziare interventi integrati di prevenzione e monitoraggio sul territorio, nell’ambito del progetto SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio).
Coinvolti 337 Comuni entro il 2025
Le risorse permetteranno di avviare controlli straordinari entro la fine del 2025 su tutto il territorio lombardo. Saranno 337 gli enti locali coinvolti, suddivisi in 99 gruppi coordinati da Comuni capofila, secondo un modello collaborativo che unisce piccoli centri e realtà più grandi in azioni congiunte.
«Con queste risorse – ha dichiarato l’assessore La Russa – vogliamo garantire una presenza sempre più capillare delle Polizie locali, potenziando la prevenzione e la sicurezza stradale. Il progetto SMART è uno strumento concreto e funzionale per rendere le nostre strade e città più sicure e vivibili».
Ecco i Comuni coinvolti in provincia di Varese
Prevenzione, sicurezza urbana e sinergia istituzionale
Il progetto SMART mira a rafforzare la prevenzione dei reati, il monitoraggio delle aree a rischio e la sicurezza stradale, attraverso pattugliamenti coordinati, presidi nelle zone sensibili, controlli su veicoli e persone e uso di tecnologie condivise tra forze di Polizia locale.
«Il coinvolgimento di oltre 300 enti – ha concluso La Russa – è il segno tangibile di una sinergia istituzionale efficace. Solo con una rete integrata di Comuni e Regione possiamo garantire una presenza capillare e risposte rapide alle esigenze dei cittadini».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
axelzzz85 su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
elenera su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Felice su Auto contro una recinzione nella notte a Cassano Magnago: cinque giovani feriti, due in codice rosso
Tiberio67 su L'hockey in Kenya e la roulette delle carte di credito. Tornano le storie di "Alla Balaustra" in podcast
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.