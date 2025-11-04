Simona Salis porta “S’Anima” sul palco del MIV di Varese

Domenica 9 novembre il palco del MIV ospiterà “S’Anima”, un concerto-spettacolo in cui musica, teatro e danza si fondono in un’unica esperienza emotiva

Un viaggio musicale nel profondo dell’anima, tra sonorità world e ancestrali che intrecciano culture, strumenti e lingue diverse.

Domenica 9 novembre alle ore 20.45 il palco del Miv accoglierà Simona Salis con S’Anima Live, uno spettacolo unico che fonde musica, poesia e performance dal vivo.

Sul palco, la cantautrice sarà accompagnata dalla sua band composta da Lara Ciccarelli al basso, Silvio Masanotti alla chitarra e Ivan Ciccarelli alla batteria e alle percussioni.

A rendere lo show ancora più suggestivo, la ballerina acrobatica Michela Bianco, sospesa a tre metri da terra sul Lollipop, regalerà una performance aerea di grande intensità.

Il Coro Bips porterà l’energia delle voci collettive, mentre gli interventi poetici di Sara Pennacchio ed Eugenia Marcolli incanteranno con la forza della parola. Infine, la coreografia di sensual dance curata da Elisabetta Cassinera accenderà la scena con grazia e potenza espressiva.

Un concerto che si trasforma in esperienza sensoriale: un intreccio di suoni, corpi e parole capace di toccare le corde più profonde dell’anima.