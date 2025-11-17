Sinistra Italiana Varese, al via il congresso fondativo della federazione provinciale

La Federazione di Varese di Sinistra Italiana ha convocato il congresso fondativo provinciale, che si terrà domenica 23 novembre presso il Circolo Coop di Belforte, in viale Belforte 165 a Varese.

L’incontro rappresenta un passaggio chiave per la strutturazione del partito a livello territoriale e sarà l’occasione per definire le linee programmatiche e organizzative che guideranno l’attività politica nei prossimi anni nella provincia di Varese.

La mattinata – a partire dalle ore 9.30 – sarà dedicata agli interventi pubblici e alle comunicazioni politiche ed è aperta alla stampa e agli interessati. La sessione pomeridiana sarà invece riservata ai soli tesserati, per il dibattito interno e l’approvazione dei documenti congressuali.