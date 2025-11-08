Varese News

“Sogniamo un mondo in cui non ci sia più bisogno di Libera”

Elena Borgo e Angela Lischetti hanno raccontato a Radio Materia l'esperienza dell'associazione contro le mafie sul territorio della provincia di Varese e, in particolare, nelle scuole

L’associazione Libera è stata la protagonista del podcast radiofonico di Radio Materia, “Soci all Time”. Ospiti della trasmissione realizzata in collaborazione CSV Insubria, Elena Borgo, referente provinciale dell’associazione Libera Varese, e Angela Lischetti, referente scuola dell’associazione.

L’intervista si è concentrata sulle attività dell’associazione, presente da 20 anni sul territorio, sul loro impegno contro la criminalità organizzata e la mentalità mafiosa.

La puntata sottolinea l’importanza cruciale di lavorare con le scuole e le giovani generazioni per contrastare l’infiltrazione mafiosa, che nel Varesotto si manifesta attraverso nuove forme di attività criminale, come l’offerta di servizi illeciti alle imprese.

Le ospiti di Libera hanno evidenziato come l’obiettivo non sia solo la repressione, ma la formazione di una mentalità civica che valorizzi la legalità e il bene comune, combattendo l’individualismo e l’attrazione per il denaro facile e il potere.

Elena e Angela hanno, inoltre, condivisi momenti emozionanti delle attività dell’associazione e la speranza di un maggiore coinvolgimento giovanile per un futuro in cui non ci sia più bisogno di Libera.

