Solbiate Olona si prepara ad ospitare il 64° Ciclocross, “classica” del Varesotto per il ciclismo invernale

Domenica 16 novembre 2025, Solbiate Olona si trasformerà ancora una volta in un punto di riferimento del ciclocross italiano. Con l’organizzazione del 64° Ciclocross Solbiatese, l’evento si conferma come uno degli appuntamenti imperdibili per gli amanti della “ciclocampestre”, attirando atleti da tutta Italia e non solo (foto: Fabio Aru all’edizione 2012).

Quello di Solbiate Olona è uno dei circuiti più impegnativi e suggestivi della disciplina. Il tracciato, tra i più tecnici e difficili d’Italia, avrà come protagonisti indiscussi due punti iconici: la “Scaletta” e il “Pratone”. La prima, una ripida salita che sfida la resistenza degli atleti nella risalita dall’erta della valle Olona; il secondo, un tratto fangoso che metterà a dura prova le loro capacità di guida e di resistenza. Elementi che fanno di questa gara non solo una prova impegnativa per i partecipanti, ma anche uno spettacolo unico per il pubblico che potrà seguire da vicino le acrobazie dei ciclocrossisti.

Il 64° Ciclocross Solbiatese è una gara nazionale di top class, valida per il Campionato Provinciale CX. La competizione vedrà sfidarsi atleti di tutte le età e livelli, dai Master 1/2/3/4, ai Giovanissimi, fino agli Esordienti, Allievi, Junior, Under 23, e Elite, sia maschili che femminili. Con partenza alle 09:30, la gara offrirà uno spettacolo continuo con la partecipazione di alcuni dei migliori ciclocrossisti italiani.

Il Ciclocross di Solbiate Olona non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per celebrare la tradizione e il territorio. Gli appassionati del ciclocross e non solo avranno la possibilità di assistere a una gara che, grazie al suo percorso suggestivo, è da sempre considerata una delle più belle e difficili del panorama italiano. Ammantata anche da una grande tradizione, testimoniata anche dalle foto che in passato campeggiavano sui rotocalchi sportivi più famosi.