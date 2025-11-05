Soldati romani e mantelli: la festa di San Martino a Cavaria con Premezzo
Una giornata di festa tra tradizione, sapori e storia
Una giornata all’insegna della tradizione, della buona cucina e del divertimento per tutte le età: domenica 9 novembre 2025, la Pro Loco di Cavaria con Premezzo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, organizza la ventunesima edizione della Festa di San Martino. L’appuntamento è davanti al municipio, fin dal mattino.
Si parte alle ore 9 con l’apertura della piazza dedicata agli hobbisti e con i giochi gonfiabili per i più piccoli, che resteranno attivi fino a sera. Alle 11 spazio al benessere con una dimostrazione intitolata “Che cos’è il Nordic Walking”, rivolta a chi vuole conoscere meglio questa disciplina sportiva adatta a tutte le età.
A mezzogiorno apre la cucina, uno dei momenti più attesi della giornata: si potranno gustare piatti tipici della tradizione come la polenta con baccalà, il brasato d’asino e il gorgonzola. Per partecipare al pranzo è prevista la prenotazione presso la Fonderia Caffè.
Il corteo storico
Alle 15:00 è in programma il momento più prezioso della festa: la sfilata storica con il suggestivo taglio del mantello, rievocazione legata alla figura di San Martino, il soldato romano che si fece cristiano dopo l’incontro con un mendicante. A dare vita al corteo saranno i figuranti di Castiglione Olona.L’episodio del taglio del mantello in una precedente edizione del corteo
Spettacolo finale con i giocolieri
Gran finale alle 16 con i giocolieri in piazza, che intratterranno grandi e piccini con uno spettacolo adatto a tutte le età, chiudendo una giornata che unisce cultura, memoria e comunità.
