Somma Lombardo accoglie il nuovo Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi guidato da Manuel Blasi

Una serata dedicata ai più giovani, chiamati a conoscere da vicino l’impegno civico e il funzionamento delle istituzioni

Nella sala consiliare di Palazzo Visconti, nella sera del 27 novembre, Somma Lombardo ha visto l’insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

Un momento sempre molto sentito in tutti i Comuni dove è presente questa speciale consulta giovanile, insediatasi a Somma poco prima della seduta consiliare ordinaria, dedicata a Spes e alle interrogazioni dei gruppi d’opposizione.

A guidare il nuovo organo e a vestire la “piccola fascia tricolore” sarà il sindaco Manuel Blasi, affiancato dagli assessori Marco Barracchia e Miriam Manfredi. Accanto a loro, i consiglieri Gaia Boria, Al Mahdi Boustin, Valeria Capozzi, Emma Dipietro, Samuele Ermoli, Nicolò Franzin, Alessandro Innocenti, Sonia Kruja, Lorenzo Maffeis, Silvia Ottolini, Sofia Sartori e Jacopo Tombolato, chiamati a rappresentare desideri, idee e bisogni delle nuove generazioni sommesi.

Nel messaggio rivolto ai “giovani amministratori”, la giunta comunale di Somma guidata dal sindaco Stefano Bellaria e tutti i consiglieri hanno espresso un augurio condiviso: che questo percorso diventi una esperienza autentica di educazione civica e un modo per avvicinarsi alla cittadinanza attiva, osservando da vicino il funzionamento delle istituzioni e contribuendo con proposte e riflessioni: «A loro va l’augurio dell’Amministrazione Comunale e del consiglio comunale affinché questa esperienza sia una bella occasione di educazione civica e di cittadinanza attiva» .

Pubblicato il 29 Novembre 2025
