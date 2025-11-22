Somma Lombardo saluta “Quelli del ’63”: riconoscimento a Roberto Caccin per il suo impegno
Una targa, un saluto affettuoso e un grazie profondo da parte dell’intera comunità per un’associazione che ha fatto la storia della città
Stamattina, sabato 22 novembre, nella sala del Comune di Somma Lombardo, il sindaco Stefano Bellaria ha ricevuto Roberto Caccin, storico presidente dell’associazione “Quelli del ’63”, in occasione della chiusura ufficiale delle attività del gruppo.
Nel corso degli anni, l’associazione si è distinta per aver organizzato rievocazioni culturali, eventi, momenti aggregativi di altissimo livello, capaci di coinvolgere e appassionare non solo i cittadini sommesi, ma anche il pubblico delle città vicine.
Durante il saluto istituzionale, il sindaco Bellaria ha consegnato a Caccin una targa commemorativa che recita:
“Ciò che abbiamo fatto per gli altri resta ed è immortale.”
Harvey B. Mackay
Un grazie infinito per la sua costante dedizione, fonte di ispirazione per tutti noi.
L’amministrazione e la comunità di Somma Lombardo – Novembre 2025
“Un’associazione come Quelli del ’63 – ha detto il sindaco – rappresenta il meglio del nostro tessuto sociale. Persone che hanno lavorato per la comunità con spirito di servizio, passione e competenza. A Roberto Caccin e a tutti i soci, va la nostra gratitudine per l’esempio dato”.
Il Comune ha espresso l’intenzione di mantenere vivo il ricordo delle attività svolte dall’associazione e di valorizzare il patrimonio culturale e umano lasciato in eredità.
