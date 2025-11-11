Varese News

Tempo Libero

Monza

Sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Monza Christmas Run: sport e solidarietà aspettando Natale

La manifestazione sostiene l’associazione Silvia Tremolada Aps, attiva dal 1984 nella promozione dell’attività motoria e sportiva per persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva

Monza Christmas Run varie
Sport

14 Dicembre 2025

Domenica 14 dicembre nella suggestiva cornice della Cascina San Fedele nel Parco di Monza, si terrà la quinta edizione della Monza Christmas Run, una corsa non competitiva aperta a tutti.

I partecipanti potranno scegliere fra due percorsi pensati per tutti: 5 km oppure 10 km, entrambi non competitivi e aperti a chiunque voglia vivere una mattinata all’aria aperta nel verde del Parco di Monza. La partenza è alle 10.

Quest’anno la manifestazione assume ulteriore valore grazie al sostegno rivolto all’associazione Silvia Tremolada Aps, attiva dal 1984 nella promozione dell’attività motoria e sportiva per persone con disabilità fisica, sensoriale e intellettiva. L’associazione accompagna oggi circa 360 ragazzi in discipline come nuoto, atletica, pallavolo, equitazione e subacquea.

Modalità di iscrizione

Le quote di partecipazione sono di 15 euro per la 10 km e 12 euro per la 5 km. Le iscrizioni sono già aperte online e, per chi preferisse, anche in presenza nei punti indicati dall’organizzazione.
Inoltre, per gruppi superiori a 10 partecipanti è prevista un’iscrizione omaggio ogni dieci iscritti: un’opportunità ideale per partecipare in compagnia o come team aziendale.

Il villaggio dell’evento si aprirà sabato 13 dicembre dalle 10 alle 17 e la domenica delle 8 alle 9.30 alla Cascina San Fedele. Si potranno ritirare i pettorali ma anche per immergersi nell’atmosfera dell’evento, con musica e animazione.

11 Novembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.