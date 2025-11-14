“Sorrisi in Campo”, un pomeriggio di sport, spettacolo e solidarietà allo stadio di Saronno

Sabato 15 novembre lo Stadio di Saronno ospiterà un evento che unisce sport, spettacolo e solidarietà. “Sorrisi in Campo” vedrà la Nazionale Calcio TV & Social (nella foto) affrontare lo Smile Team, una squadra composta da imprenditori locali che scendono in campo con un obiettivo importante: raccogliere fondi per l’acquisto di defibrillatori da donare alle associazioni sportive e di volontariato del territorio.

La partita avrà inizio alle 15 ma i cancelli dello stadio si apriranno alle 14 con un programma ricco di emozioni e intrattenimento. Tra i protagonisti della Nazionale Calcio TV & Social ci saranno volti noti della televisione e del web, come Paolo Bonolis, Gianluca Impastato, Baz, PanPers, Ufozero2 e Giampiero “Il Principe” Perrone, che porteranno la loro simpatia sul campo saronnese.

Durante l’evento, FBC Saronno avrà anche l’opportunità di presentare ufficialmente il suo settore giovanile, con la partecipazione di Germano Lanzoni, celebre per il suo personaggio del Milanese Imbruttito. Lanzoni, con il suo inconfondibile stile ironico, porterà un tocco di divertimento e affetto ai giovani calciatori biancocelesti.

L’iniziativa “Sorrisi in Campo” non è solo una partita di calcio, ma una vera e propria festa della solidarietà. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato per l’acquisto di defibrillatori, un contributo fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli sportivi e ai volontari che ogni giorno si impegnano nel territorio.

L’ingresso per assistere all’evento è a pagamento, con un biglietto del costo di 5 euro. L’intero incasso sarà devoluto alla causa.