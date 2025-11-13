Sos dei Laghi dona un defibrillatore al campo sportivo di Travedona Monate
Il dispositivo verrà consegnato in occasione del match tra Fulcro e Monate domenica 16 novembre
Poco prima del calcio d’inizio del derby tra Asd Fulcro Travedona e Asd Monate Calcio, in scena domenica 16 novembre alle 14.30 al campo sportivo di Travedona Monate, il presidente di Sos dei Laghi Gianluca Giarola e il vicepresidente Mimmo Orlando, doneranno un defibrillatore semiautomatico (DAE) destinato all’impianto sportivo comunale di Travedona Monate.
«Con questa donazione – spiegano Giarola e Orlando – vogliamo contribuire in modo concreto alla sicurezza di chi vive lo sport ogni giorno. La presenza di un DAE in un impianto sportivo può fare la differenza in caso di emergenza, crediamo che la prevenzione e la formazione siano parte integrante del benessere della nostra comunità».
Alla cerimonia saranno presenti anche il sindaco di Travedona Monate, Angelo Fiombo, e l’assessore allo Sport, Stefano Baranzini.
«Siamo grati a SOS dei Laghi per questo gesto di grande valore – commenta il sindaco Fiombo – che rafforza il legame tra volontariato, sport e istituzioni. Il DAE è uno strumento fondamentale che può salvare vite e la sua presenza in un luogo di aggregazione come il campo sportivo rappresenta un segno di civiltà e attenzione alla sicurezza dei cittadini».
«In primavera – aggiunge il vicesindaco Baranzini – abbiamo concluso il rinnovo dell’impianto di illuminazione del campo principale e di quello di allenamento. Questa donazione si inserisce perfettamente nel percorso di miglioramento e valorizzazione delle nostre strutture sportive».
